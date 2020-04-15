Мужчину, который подозревается в убийстве женщины, удалось задержать в течение суток после преступления, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, поздно вечером 13 апреля на улице Совхозная был обнаружен труп 36-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело и в течение суток оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

28-летний мужчина ранее уже был судим за убийство. Сейчас решается вопрос о его аресте.