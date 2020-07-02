Расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и четырех женщин за продажу контрафактного алкоголя продолжается. Об этом сообщает следственное управление СКР.

С 1 февраля по 18 апреля злоумышленники, один из которых является депутатом муниципального образования в районе области, покупали, хранили и сбывали немаркированный алкоголь в двух точках Ленинского района Саратова.

Их деятельность пресекли, народному избраннику выбрана мера пресечения — запрет определенных действий, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Расследование набирает ход.