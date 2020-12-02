Расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее дочери в Саратове продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 29 ноября 53-летняя жительница Саратова пришла в гости к своей 38-летней знакомой, которая проживала в квартире дома на улице Чернышевского. Она была дома со своей дочерью в возрасте трех лет и десяти месяцев.

Женщины поссорились, гостья схватилась за нож и изрезала сначала хозяйку жилища, а потом ее ребенка.

Те скончались на месте, а злоумышленница забрала из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту, после чего скрылась. С платежного средства она впоследствии сняла 70 тысяч рублей.

Полиция в кратчайшие сроки установила личность подозреваемой. Ее взяли под стражу до 29 января 2021 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.