Адвокат выступил посредником сделки между потерпевшим и обвиняемыми, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Оперативники полиции расследовали уголовное дело о вымогательстве саратовцем денег у жителя Самарской области. Адвокат обвиняемого, желая посодействовать подзащитном, вступила в сговор с его 28 и 32-летним приятелями и подкупить потерпевшего, дабы тот изменил показания в пользу обвиняемого.

Один из друзей обвиняемого встретился с потерпевшим и попытался его убедить отказаться от показаний. Потерпевший сообщил обо всем в УФСБ России по Саратовской области.

29 ноября 2019 года адвокат обвиняемого со вторым его приятелем в одном из заведений на проспекте Кирова в Саратове, передали потерпевшему первыу часть суммы — 150 тысяч рублей.

Затем 4 декабря в том же месте передали потерпевшему еще 150 тысяч рублей. В этот момент их задержали чекисты.

Во время следствия все трое признали вину и возместили ущерб. Суд приговорил их к штрафу в 20 тысяч рублей с каждого.

Остается добавить, что самарца-вымогателя приговорили к двум годам колонии.