Расследование уголовного дела о похищении человека в Советском районе продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, у 38-летнего жителя села Александровка Советского района пропала бензопила. Он безуспешно пытался найти ее. 19 июля 2021 года в утреннее время проезжая вместе с 33-летним приятелем на автомобиле вблизи своей родины они увидели 34-летнего местного жителя. Они решили, что именно он является вором, затащили его в автомобиль, ездили с ним по району, попутно избивая.

Злоумышленники требовали от потерпевшего признаться в хищении. Местные жители увидели эту картину и сообщили о произошедшем работодателю потерпевшего. Мужчина не бросил коллегу, а прибыл на место происшествия и пресек противоправные действия злоумышленников, освободив потерпевшего и сообщив о случившемся в правоохранительные органы.

Гражданам предъявлено обвинение, они признали вину и раскаялись в содеянном. Их взяли под стражу. Доказательства закрепляются, расследование продолжается.