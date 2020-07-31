Вчера, 31 июля, сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о совершенном преступлении имущественного характера.

На стройке на улице Пензенская города Саратов один из рабочих уснул в подсобном помещении для отдыха. Когда мужчина проснулся, он обнаружил пропажу своего телефона и ключей от автомобиля.

Преступника заметили коллеги потерпевшего и попытались безуспешно задержать его. Очевидцы сообщили сотрудникам правоохранительных органов о произошедшем. Оперативно злоумышленник был задержан, не успев скрыться на угнанном автомобиле.

Уже установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.