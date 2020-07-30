Следственным отделом по Волжскому району Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении местного адвоката, обвиняемого в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Четыре года назад адвокат пообещал своему приятелю помочь «отмазать» родственника от уголовной ответственности за ДТП с двумя летальными исходами. Для совершения сделки нужно было отдать адвокату некую сумму денег и новый телефон, чтобы мнимые связи мужчины помогли решить это дело. На самом деле, мужчина не планировал никому ничего передавать, а собирался воспользоваться деньгами на свое усмотрение.

Доверчивый приятель с марта по май 2016 года переводил мужчине деньги. В итоге адвокат получил более 2,8 миллиона рублей и новый телефон за 16 тысяч.

Противоправные действия мужчины были выявлены сотрудниками УФСБ. Обвиняемый не признал вину в содеянном, но следователями собраны весомые доказательства для изобличения мужчины.