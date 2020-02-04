Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 1 февраля в своей квартире на улице Фабричная было обнаружено тело 81-летней женщины с множественными синяками. Было возбуждено уголовное дело и начат розыск подозреваемого. Сегодня. 4 февраля стало известно о задержании 57-летнего сына пенсионерки.

Сейчас он дает показания. Следствие продолжается.

На прошлой неделе в в Аркадакском районе было найдено тело 46-летнего мужчины с перерезанным горлом. Сейчас правоохранители ищут убийцу.