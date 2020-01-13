Следователи продолжают расследование уголовное дела в отношении 32- и 40-летних жителей Саратова. Их обвиняют в посягательстве на жизнь представителя власти и незаконный оборот наркотиков.

Напомним, мужчины занимались расфасовкой незаконных веществ для дальнейшего их сбыта. Однако реализовать этого они не смогли. Вечером 21 декабря у дома № 2 по Киевскому проезду их задержали полицейские. 32-летний злоумышленник не желая отправляться под суд выстрелил в правоохранителя, от которого тот скончался.

Его подельник признался в покушении на сбыт наркотиков, а 32-летний фигурант уголовного дела отказался давать показания.

Ранее их обоих заключили под стражу. Расследование продолжается.

В честь погибшего 29-летнего полицейского в Саратове провели акцию «Это наша работа»: по городу на остановках разместили памятные плакаты с фотографией офицера Михаила Гадеева. Память убитого сотрудника полиции почтили во время траурной церемонии, на которой присутствовали первые лица Саратова.