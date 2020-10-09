В октябре 2020 года на автомобильной дороге А-298 (автомобильная дорога Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан) инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили автомобиль, в котором везли 21 тонну пшеничных отрубей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что продукцию везли без документов, подтверждающих ее фитосанитарное состояние.

Представителю груза, который следовал в Республику Казахстан, выдали предписание о возврате продукции для определения ее состояния.