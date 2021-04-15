Управление Россельхознадзора по Саратовской области не допустило вывод пчелосемей без проведения необходимых лабораторных исследований. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ведомство 14 апреля на границе региона с Республикой Казахстан в Озинках пресекла попытку ввоза ее гражданином пчелопакетов в количестве 2,352 тысячи штук.

Груз следовал в Чеченскую Республику. Место выхода и регистрации транспорта, ветеринарные документы оформили ветспециалисты Республики Казахстан.

Анализ предоставленных документов установил отсутствие исследований ввозимых пчел на такие инфекционные заболевания как американский и европейский гнилец.