Сегодня ОАО «РЖД» и правительство Саратовской области заключили соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на2022-
2023 годы. Церемония подписания прошла в рамках Дня Приволжской железной дороги в правительстве Саратовской области.
Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги
Сергей Альмеев и вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Соглашение определяет основные направления сотрудничества в области грузовых
и пассажирских перевозок, инвестиционной деятельности, налоговой политики,
образования, здравоохранения, социальной сферы, правопорядка, транспортной и
экологической безопасности, занятости населения, использования промышленного и
научного потенциала региона.
В текущем году одним из новшеств стали пункты, касающиеся развития
внутреннего туризма, а также совместной деятельности по организации доступности
транспортной инфраструктуры для населения.
Подписанию соглашения предшествовало совещание, в ходе которого Сергей
Альмеев доложил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву об итогах работы ПривЖД в 2021 году и обозначил планы на перспективу.
– По итогам работы за 11 месяцев текущего года дорога выполняет все основные
производственные и финансово-экономические параметры установленные Правлением
ОАО «РЖД» и занимает одно из лидирующих мест в рейтинге сети железных дорог
России, – подчеркнул Сергей Альмеев. – По итогам года коллектив дороги полон
решимости сохранить лидирующие позиции.
Наряду с информацией о профилактике инфекционных заболеваний на
железнодорожном транспорте начальник дороги рассказал о развитии туристических
маршрутов и реализации инвестиционных проектов ОАО «РЖД» на территории
Саратовской области. В частности, до 2025 года объём инвестиционной программы
компании на территории региона планируется около 80 млрд рублей. Основная часть
будет направлена на строительство западного обхода Саратовского узла и
реконструкцию ряда железнодорожных станций.
– Ни в одном из своих направлений вы не стоите на месте. Идет непрерывный
процесс технологической модернизации, реализуются масштабные инвестиционные
проекты, значение которых для жителей области, для нашей инфраструктуры
невозможно переоценить. Прежде всего, я имею в виду строительство зерновых хабов и железнодорожного обхода Саратова. Как следствие – растут отчисления в бюджет, а это укрепляет региональную экономику и соцсферу, – отметил Валерий Радаев. – Хочу выразить уверенность, что и на следующем этапе, которому посвящено новое
соглашение, мы будем сотрудничать столь же плодотворно.