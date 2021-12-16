Сегодня ОАО «РЖД» и правительство Саратовской области заключили соглашение

о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на2022-

2023 годы. Церемония подписания прошла в рамках Дня Приволжской железной дороги в правительстве Саратовской области.

Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги

Сергей Альмеев и вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества в области грузовых

и пассажирских перевозок, инвестиционной деятельности, налоговой политики,

образования, здравоохранения, социальной сферы, правопорядка, транспортной и

экологической безопасности, занятости населения, использования промышленного и

научного потенциала региона.

В текущем году одним из новшеств стали пункты, касающиеся развития

внутреннего туризма, а также совместной деятельности по организации доступности

транспортной инфраструктуры для населения.

Подписанию соглашения предшествовало совещание, в ходе которого Сергей

Альмеев доложил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву об итогах работы ПривЖД в 2021 году и обозначил планы на перспективу.

– По итогам работы за 11 месяцев текущего года дорога выполняет все основные

производственные и финансово-экономические параметры установленные Правлением

ОАО «РЖД» и занимает одно из лидирующих мест в рейтинге сети железных дорог

России, – подчеркнул Сергей Альмеев. – По итогам года коллектив дороги полон

решимости сохранить лидирующие позиции.

Наряду с информацией о профилактике инфекционных заболеваний на

железнодорожном транспорте начальник дороги рассказал о развитии туристических

маршрутов и реализации инвестиционных проектов ОАО «РЖД» на территории

Саратовской области. В частности, до 2025 года объём инвестиционной программы

компании на территории региона планируется около 80 млрд рублей. Основная часть

будет направлена на строительство западного обхода Саратовского узла и

реконструкцию ряда железнодорожных станций.

– Ни в одном из своих направлений вы не стоите на месте. Идет непрерывный

процесс технологической модернизации, реализуются масштабные инвестиционные

проекты, значение которых для жителей области, для нашей инфраструктуры

невозможно переоценить. Прежде всего, я имею в виду строительство зерновых хабов и железнодорожного обхода Саратова. Как следствие – растут отчисления в бюджет, а это укрепляет региональную экономику и соцсферу, – отметил Валерий Радаев. – Хочу выразить уверенность, что и на следующем этапе, которому посвящено новое

соглашение, мы будем сотрудничать столь же плодотворно.