В управлении Приволжской железной дороги состоялось подписание соглашения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и ООО «Газпромтранс». Подписи под документом поставили начальник ПривЖД Сергей Альмеев и генеральный директор ООО «Газпромтранс» Максим Мироненко.

Соглашение определяет основные направления взаимодействия в области обеспечения грузовых перевозок и реализации совместных мероприятий на полигоне ПривЖД. В частности, в документе указан планируемый объем отправки продукции Астраханского газоперерабатывающего завода (нефтепродуктов и химикатов) со станции Аксарайская-2 Астраханского региона ПривЖД на 2022-2023 годы. В соответствии с достигнутой договорённостью он составит не менее 6,7 млн тонн в год (+25% к существующему объёму). ПривЖД, со своей стороны, будет принимать меры по обеспечению ритмичного вывоза заводской продукции железнодорожным транспортом, в том числе в период пиковых нагрузок предприятия.

– Подписанное соглашение открывает новые горизонты развития как для железнодорожного транспорта, так и для ООО «Газпромтранс». Это позволит получить мощный синергетический эффект для развития промышленного предприятия, нашей дороги и всей Астраханской области, – сообщил Сергей Альмеев.