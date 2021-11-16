Сегодня, 16 ноября, состоялся День Приволжской железной дороги с участием

руководителей ПривЖД, представителей законодательных органов власти и

общественных объединений Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. В

связи с действующим ограничением на проведение массовых мероприятий встреча была организована в онлайн-формате.

В ходе мероприятия было подписано соглашение о взаимодействии между ОАО

«РЖД» и Общероссийской общественной организации по охране и защите природных

ресурсов «Российское экологическое общество». Подписи под документом поставили

начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и руководитель Саратовского регионального отделения общественной организации Юрий Бажуткин.

– Соглашение определяет основные направления сотрудничества Сторон в сфере

природопользования и охраны окружающей среды, экологического просвещения,

проведения общественного экологического контроля на объектах железнодорожного

транспорта полигона Приволжской железной дороги, – сообщил Сергей Альмеев.

В ходе мероприятия подводились итоги работы магистрали с начала 2021 года,

обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы и экологической

стратегии ОАО «РЖД» на полигоне Приволжской железной дороги. Кроме того,

участники мероприятия говорили о перспективе запуска проекта «Городская электричка» в Астрахани и Саратове, а также о развитии экологического туризма в регионах.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией была затронута тема

профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации железнодорожников. Согласно озвученной информации, в настоящее время привиты более 21 тыс. сотрудников полигона дороги, что соответствует 74,6% от общего количества работников. При этом среди железнодорожников, обеспечивающих производственный процесс, доля привитых составляет 80%. С прошлого месяца на ПривЖД началась ревакцинация сотрудников от COVID-19.

– На Приволжской дороге соблюдаются все антиковидные требования,

установленные нормативными документами ОАО «РЖД» и Роспотребнадзора. Более 3,8