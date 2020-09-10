Перед судом предстанут 34 и 39-летние мужчины за организацию подпольных игр и нарушение авторского права, сообщают в следственном управлении СКР по Саратовской области.

С 1 декабря 2019 года по 6 мая 2020 года мужчины организовали в частном доме на улице Зеленая в Саратове подпольное казино с использованием игрового оборудования. Но использовать программное обеспечение они решили без согласия правообладателя и причинили ему тем самым ущерб в 1,424 миллиона рублей.

Подпольное казино обнаружили следователи следственного комитета и сотрудники МВД, штурмовать заведение им помогали сотрудники Росгвардии. Участников казино «накрыли» прямо во время игры, изъяв восемь игровых автоматов.

Обвиняемые в ходе следствия признали вину и раскаялись в содеянном, теперь они предстанут перед судом.