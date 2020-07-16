По итогам областного конкурса «Инвестор года» подразделения холдинга «РЖД» признаны лауреатами в двух номинациях.

В номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логической инфраструктуры» лауреатом стала Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», в номинации «Инвестор года в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» – частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратова».

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в четвертом квартале 2020 года.