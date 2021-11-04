Сильный пожар на проспекте Кирова (пересечение с улицей Горького) возник около 2-х часов ночи 4 ноября.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном ГУ МЧС. Также уточняется, что загорелись крыша и практически весь верхний, 4-й этаж здания бывшей гостиницы «Россия», расположенной на проспекте Кирова, 18.

По предварительным данным, вспыхнули 1700 кв. метров в настоящий момент пустующего здания.

Пожар был потушен уже под утро, в 04:53 силами 19 единиц основной и спецтехники, а также 110 человек личного состава. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Напомним, историческое здание постройки середины 19-го века уже не первый раз страдает от пожара. Памятник архитектуры местного значения практически заброшен.