Жуткая трагедия унесла в одночасье жизни 35-летнего учителя истории из Пугачева Саратовской области и её дочки-первоклассницы.

Напомним, авария случилась вечером 11 сентября у села Давыдовка в Пугачевском районе.

Около 10 часов вечера здесь столкнулись «Lada Granta» и КамАЗ. На месте сразу погибли 41-летний водитель легковушки и две его пассажирки — мать и маленькая дочь.

Личность погибшей женщины сотрудники спецслужб сначала не могли установить. Затем выяснилось, что это известный в области педагог — Юлия Юрьевна Шеина. Вместе с ней скончалась в разбившийся машине и её 7-летняя дочка Ксения Шеина.

Педагогическое сообщество губернии знает о погибшей хорошо, так как Шеина, преподававшая историю и обществознание в родном Пугачеве в СОШ 13, стала совсем недавно призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель Года — 2020» и зимой 2021 года достойно представляла регион на федеральном уровне в Волгограде. О Юлии тогда написали все региональные СМИ, пожелав ей удачи в конкурсе профессионального мастерства.

В своём портфолио Юлия — талантливый учитель, позитивный человек и очень яркая, красивая женщина — так говорила о себе:

«Я родилась, живу и работаю в своем маленьком и любимом городе Пугачеве Саратовской области. Как говорится, «Где родился — там и пригодился». Еще в школе мечтала стать учителем истории. После завершения 11 классов поехала учиться в г. Саратов. Закончила исторический факультет «Саратовского Государственного Университета имени Н.Г. Чернышнвского» в 2008 году, и с тех пор моя жизнь связана со школой. Как говорил В.О. Ключевский — «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Это — мой профессиональный девиз!».

Поездка в Волгоград на российский этап «Учителя года» очень воодушевила пугачевского педагога, подарила новые идеи, эмоции, знакомства.

— Было что посмотреть и чем восхититься, даже времени не хватало, чтобы выставить в соцсетях все фото, которые были сделаны во время поездки, телефон не выдерживал, — призналась тогда Юлия Шеина в интервью местному изданию «Волгоградская правда».

По роковому стечению обстоятельств Юлия погибла в год, когда её дочка только-только переступила порог 1-го класса.

На фотографии, сделанной всего каких-то две недели назад, в День знаний 1-го сентября, Юлия и её самая главная ученица — дочурка Ксюша — очень счастливы. Сколько же новых открытий и радости должен был принести им этот новый учебный год… Не довелось.

Коллеги, ученики, родные и знакомые погибших до сих пор не могут поверить в произошедшее. «Не верим», — пишут скорбящие в соцсетях.

В понедельник 13 сентября в Пугачеве состоится церемония прощания с погибшими в ДТП Юлией Шеиной и её ребёнком.

Между тем, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото: соцсети