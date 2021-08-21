Погибшие в аварии ехали на легковой машине с номерами Свердловской области.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы жуткого ДТП, случившегося 20 августа у села Терса в Вольском районе Саратовской области, «Lada Largus» оказалась буквально зажата между двумя грузовиками.

Напомним, по предварительной версии, легковой автомобиль, выезжая на трассу, врезался сначала в «КамАЗ», а затем его отбросило на встречную полосу, где уже произошло столкновение с грузовиком «Scania».

Те из проезжавших после аварии, кто помогал спасателям разбирать покореженные остатки автомобиля, признаются, что «Lada» была буквально сплющена между грузовиками. В тот момент в машине находилась семья из 3-х взрослых и 3-х детей.

В момент столкновения погибли сразу 5 человек, в том числе 16-летний подросток и ребёнок 10-ти лет. Последним из смятой машины извлекли тело 16-летнего мальчика.

Живой оказалась только 3-летняя девочка. Она, как говорят очевидцы, находилась в детском кресле и была пристегнута ремнями безопасности. В настоящий момент за её жизнь борются врачи район. Их консультируют областные специалисты.

Как признался один из очевидцев трагедии у Вольска, легковая машина за несколько минут до столкновения выезжала с автозаправки и пересекла сплошную двойную линию дорожной разметки.

В этот момент в неё врезался военный «КамАЗ». А затем — второй грузовик, ехавший навстречу. Шансов выжить у находившихся внутри отечественного автомобиля почти не было…

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ужасной трагедии, унесшей жизни взрослых 46-ти, 50-ти, 73-х лет и детей 10-ти и 16-ти лет.

Фото: соцсети