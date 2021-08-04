Юношу, пойманного во время перевозки наркотиков в крупном размере, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Парень 17-ти лет нашел в интернете сайт, предлагающий заработать сбытом наркотиков. Согласившись на такой способ заработка, подросток забрал партию запрещенных веществ в одном из сел Саратовского района седьмого февраля и расфасовал его по пакетикам. Вечером, 8 февраля, он поехал в Маркс и разложил пакетики в специальных тайниках, сообщив их местоположение «работодателю». Юноша был задержан 9 февраля по дороге в Балаково, где он хотел разложить следующую партию наркотиков.

Правоохранительные органы изъяли у него свертки с запрещенным веществом. Остальное изъяли во время обыска в его квартире. Экспертиза показала, что изъятое вещество, общей массой 250 грамм является наркотическим. Подростку назначили пять лет лишения свободы, он раскаялся в содеянном.