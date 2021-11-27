Несовершеннолетний пострадал 27 ноября в Заводском районе Саратова.

ЧП произошло во время разбора стены частного дома, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения.

Выяснилось, в 15.20 на телефон службы спасения «112» поступил сигнал о том, что на улице 6-я Нагорная рухнула стена нежилого дома.

При этом обвалившейся стеной завалило 15-летнего подростка. Находившиеся рядом люди извлекли мальчика из-под стены.

Спасатели доставили ребёнка в больницу в критическом состоянии.

В настоящее время следователи регионального СУ СКР выясняют причины произошедшего.