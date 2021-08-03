Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации с пляжа 12-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

2 августа днем подросток находился с друзьями на территории саратовского пляжа. Мальчик выпил алкоголь, и его госпитализировали в больницу из-за ухудшения самочувствия.

Сейчас у ребенка стабильное состояние, жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура проверит семью мальчика и возможные правонарушения в отношении несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято решение о возможных мерах.