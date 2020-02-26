Зампред саратовского правительства Сергей Наумов прокомментировал нашему корреспонденту ситуацию о готовящих нападение в школе подростках.

— Ситуация стабильная. В настоящее время все школы работают в учетом повышенного внимания в связи поступившей утром информацией. Создается специальная правительственная комиссия, о работе которой сообщим в скором времени. Для того, чтобы комиссия работала эффективно нужно больше информации, — рассказал Наумов, который возглавил эту комиссию.

Он добавил, что с родителями подростков сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Чиновник уточнил, что семьи мальчиков — среднестатистические, со своими особенностями в воспитании. Со школой тоже ведется активная работа: соответствующие органы анализируют ситуацию, которая привела к подобному инциденту.

— Хорошо, что оперативники предотвратили все до трагедии, — выдохнул зампред.

По его мнению, детей в современном мире формирует не только семья, но и информация из сторонник источников — СМИ и Интернета, которые могут не всегда адекватно могут воздействовать на неокрепший организм.

— Работники системы образования должны обстоятельно понимать каждого ученика, знать чем он живет и помогать в разрешении его проблем, если это под силу преподавателю, — заключил Наумов.

Сейчас уже известно, что мальчики Женя и Игорь учились в школе №14 Кировского района. Юноши готовили массовый расстрел в стенах учебного заведения, который запланировали на май текущего года.

Сегодня чекисты раскрыли преступный умысел малолеток, рассекретив их «штаб-квартиру». Там подростки готовили оружие, из которого собирались убить 40 человек. У них был изъят обрез и инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова».