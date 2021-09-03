Сегодня, 3 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась встреча с заместителем министра культуры Саратовской области Светланой Каляевой, на которой обсуждалась недавно открывшаяся перед молодежью возможность бесплатного посещения культурных объектов и мероприятий по карте «Пушкинская».

В программу проекта «Пушкинская карта» входит 24 учреждения Саратовской области. Среди них театры, музеи, Саратовская филармония, и некоммерческие организации, готовые предоставить молодому поколению возможность культурного отдыха и развития.

В 2021 году на каждой карте будет сумма в три тысячи рублей, которую можно будет потратить на оплату билетов на культурные мероприятия. Но потратить их надо успеть за текущий год, потому что с наступлением нового они аннулируются. В следующем году эта сумма увеличится до пяти тысяч.

Основной целью проекта является привлечение молодежи к культурному развитию и адаптация искусства под восприятие сегодняшней молодежи. Принявшие участие в проекте музеи подготовили специальные интерактивные экспозиции, позволяющие гостям взаимодействовать с ее элементами. На многих старых экспозициях введены квесты, призванные завлекать посетителей к более детальному изучению экспонатов.

Влияние Пушкинской карты не обошла и широко развитую в Саратовской области космическую тематику, все больше привлекающую в регион иностранных туристов. Возможность посещать экспозиции бесплатно привлечет посетителей из других областей, предоставив истории покорения космоса новые просторы для развития.

Напомним, что в этом году исполняется 60 лет со дня полета в космос второго космонавта Германа Титова. Космическая тематика получила сильный толчок в развитие в честь юбилея. В апреле 2021 в Саратовской области был открыт новый парк Покорителей космоса, широко освещающий события космической славы.

Летом 2021 года музей начал активное формирование собственной фондовой коллекции экспонатов. В июле он организовал две выставки, посвященных поступлению в нее первых экспонатов. Выставка Юрия Гагарина и выставка Германа Титова, предоставила посетителям возможность посмотреть снаряжение, которое космонавт берет с собой на орбиту, а также подробно узнать о полетах в космос первых людей.