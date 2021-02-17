Расследование уголовного дела в отношении 15-летнего, 16-летнего, двух 17-летних, троих 18-летних и одной 15-летней девушки из Балаково завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Они обвиняются в кражах, грабежах, хранении наркотиков, всего — 15 эпизодов противоправной деятельности.

По версии следствия с января по июль 2020 года компания приятелей воровали вещи из супермаркетов. Они брали бытовую химию, продукты, одежду и обувь, аксессуары и даже утащили электрошашлычницу. Сумма ущерба варьировалась от нескольких сотен до десяти тысяч рублей.

В феврале 2020 года двое несовершеннолетних отобрали у 12-летнего подростка на улице Факел Социализма в Балаково две тысячи рублей.

В марте 2020 года 18-летний юноша и его 17-летний приятель пришли в гости к знакомому и отобрали у него телевизор стоимостью в пять тысяч рублей.

В июле 2020 года 18-летний юноша избил палкой незнакомца у дома на Саратовском шоссе в Балаково.

Того же 18-летнего парня в марте и мае 2020 года задерживала полиция. При досмотре у него обнаружили и изъяли синтетику в крупном размере. В ночь с 26 на 27 июня он украл у отчима 14 тысяч рублей.

Направлены представления в орган полиции по месту жительства обвиняемых и в учебные заведения, где они получали знания.

Семерых отпустили под подписку о невыезде, пятеро из них, в том числе девушка, раскаялись в содеянном.

18-летнего обвиняемого взяли под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.