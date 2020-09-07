Жители Саратова в социальных сетях пожаловались на невоспитанных подростков, которые решили попрыгать на новой детской площадке на Крытом рынке.

На видеозаписи видно, что подростки прыгают на новом мостике, таким образом, якобы проверяя конструкцию на прочность. Все бы ничего, только игровая конструкция рассчитана на детей, а не на подростков, которым уже это не так интересно. С подобным отношением к новому имуществу в городе вскоре вновь начнут ломаться детские площадки.

— Как нам сохранить новую детскую площадку? Детям невозможно подойти, подростки хамят и не пускают, — вопрошает в социальных сетях горожанка.