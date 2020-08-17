Энгельсским следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера с применением насилия по отношению к несовершеннолетней. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, 13 августа, 13-летняя девочка гуляла с друзьями по энгельсской набережной. Внезапно к ним подошел 38-летний незнакомец и отозвал девочку в сторону.

Отзывчивая школьница подумала, что мужчина хочет что-то спросить, поэтому беспрепятственно последовала за ним. Немного подождав, мужчина взял девочку за руку и увел в заброшенное здание. Друзья уже давно потеряли девочку из вида.

Оказавшись в заброшке, мужчина с применением насилия и угрозой убийства совершил в отношении девочки действия сексуального характера. К счастью, девочка сумела вырваться и побежать к друзьям. Все вместе они проследовали в полицию, где рассказали о случившемся.

Один из сотрудников полиции сразу же бросился за педофилом и задержал его. Без труда потерпевшая и ее друзья опознали того мужчину.

Сам подозреваемый вины в содеянном не признает. Расследование уголовного дела продолжается.