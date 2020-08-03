Сегодня ночью, с 2 на 3 августа, в «доме Деникина» — исторического памятника на Рабочей улице, 2 в Саратове, произошел пожар. Об этом сообщили местные жители, анонимно, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

— Вызвали пожарных, приехали, посмотрели и уехали сказав, что когда мы будем гореть, тогда приедут. Через полчаса дети, живущие здесь, вскрыли полы и ликвидировали огонь. Наши герои Даниил Горин и Сергей Трегубов в возрасте 13 и 16 лет, спасли жизни многих людей нашего дома, — уточнили авторы публикации и выразили огромную благодарность парням.

Выяснилось, что в доме проживают 34 человека и на тот момент мальчики были единственными мужчинами в доме. Жильцы рассказали, что ребята установили контроль со своими друзьями, поскольку в дом зачастую проникали бомжи.

Напомним, в феврале 2019 года у этого дома рухнула стена под тяжестью тающего снега.

На администрацию Октябрьского района заводили уголовное дело из-за халатности по отношению к аварийной постройке. Здание подлежит реконструкции, а его жильцов надо было расселить, но никто этим не занимался.

