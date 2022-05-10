Группу подростков из Энгельса Саратовской области очевидцы обвинили в осквернении Вечного огня.

В социальных сетях опубликовано фото отдыха компании тинэйджеров у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны.

— 1-я Лëтка, возле Вечного огня сидели вот такие ребятишки, плевали в огонь, пихали туда ноги, прыгали через него, ругались матом, на претензии не обращали внимания и только посылали. Прошу родителей обратить внимание и принять меры, — сообщает автор поста, пожелавший остаться неизвестным.

В комментариях к обвинениям сами подростки отмечают, что на фото, действительно, видно, как они сидят у Вечного огня и греются, но доказательства осквернения мемориала отсутствуют.

Пользователи категоричны, заявляя, что и греться в таком месте кощунственно, так как, по мнению горожан, сюда можно лишь приносить цветы и молча стоять, вспоминая павших.