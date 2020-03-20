В Волжском районе Саратова подросток украл из магазина кофе и виски. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вчера в полицию обратилась 54-летняя местная жительница и сообщила, что около 14:50 в магазине по улице Братьев Никитиных украли: три банки кофе «Эгоист»и «Нескафе», и одну бутылку виски «Вильям». Подозрение пало на 17-летнего несудимого парня, который нигде не учится. Юноша признался в содеянном, а украденное вернуть не смог — уже все продал.

На него завели уголовное дело за кражу.