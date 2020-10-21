Подростку не смягчили приговор за нападение на школу в Вольском районе.

Суд признал подростка из Вольского района виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, ему дали семь лет лишения свободы, которые он будет отбывать в воспитательной колонии.

Напомним, 28 мая 2019 года семиклассник пришел в школу №4 поселка Большевик, принес с собой топорик и четыре бутылки с коктейлем Молотова. Он поднялся на второй этаж и бросил в кабинет, где были 18 человек, одну из них. Возгорания не произошло, тогда он швырнул вторую. Результат не поменялся.

Испугавшись, парень побежал к выходу, встретил 12-летнюю девочку, ударил ее топором по голове и пошел домой.

Через час его задержали полицейские, врачи своевременно оказали помощь несовершеннолетней, она осталась жива.

На парня заводили уголовное дело, он признал вину и раскаялся в содеянном. Адвокат подал апелляцию, наказание оставили без изменения.