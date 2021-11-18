Подросток сдал в комиссионный магазин арендованные очки виртуальной реальности, сообщает пресс-служба ГУ-МВД.

В полицию обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что молодой человек не вернул ей арендованные очки виртуальной реальности, стоимостью 45 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Личность арендатора установили и доставили его в отделение полиции. Это оказался 18-летний житель Балаково. Он признался, что сдал очки в комиссионный магазин и потратил деньги на личные нужды.