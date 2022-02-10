Следственным отделом по Ленинскому району Саратова проводится проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В декабре прошлого года, в подъезде одного из жилых домов, расположенного на Вишневом проезде 15-летний юноша нанес 16-летней девушке не менее 4 ударов ножом.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход проведения проверки поставлен председателем СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства.