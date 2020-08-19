Вчера в Татищевском районе Саратовской области госпитализировали 14-летнего подростка с электротравмой, сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

По предварительным данным, 14-летний школьник забрался на крышу электрички и во время перемещения с одного вагона до другого дотронулся до контактных проводов. В результате он получил ожоги порядка 70 процентов. Врачи госпитализировали подростка с поражением нижних конечностей, лица и с многочисленными ожогами.

Парня доставили в областной ожоговый центр в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую помощь.

В Приволжском ЛУ МВД на транспорте сообщили, что занялись проверкой по данному факту, также инцидентом заинтересовались сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте.