Несовершеннолетний житель Энгельса Саратовской области подозревается в мошенничестве. Сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Накануне нового года в полицию обратился 53-летний мужчина, рассказавший, что 22 декабря в ночном клубе знакомый его 15-летнего сына попросил телефон, чтобы позвонить. Юноша телефон дал, и его приятель перевел с его банковской карты при помощи специального приложения шесть тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело и в четверг, 9 января. Полицейские задержали подозреваемого — 17-летнего подростка. Ведется следствие.