Саратовский подросток признан виновным в вымогательстве, сообщает СУ СКР.

На протяжении трех месяцев в 2018 году тогда еще 15-летний юноша вымогал у 14-летнего парня деньги, угрожая расправой за невыполнение требований. Сначала он приказал дать ему полторы тысячи, а в последствии увеличивал суммы.

Потерпевший стал вскрываться от вымогателя, но 25 июня парни случайно встретились на улице. Злоумышленник решил доказать реальность своих угроз и отвел мальчика в безлюдное место, где избил его и потребовал 17 тысяч рублей. Но шантажиста спугнул прохожий.

Избитый мальчик был госпитализирован, а после обратился в полицию.

В виду доказательств малолетнему преступнику пришлось признаться в содеянном. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком три года.