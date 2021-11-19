Молодой саратовец взял в аренду игровую приставку и сдал ее в комиссионный магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Арендатор устройства обратился в полицию. Он заявил, что арендовал консоль на сутки, но так и не получил ее назад.

Правоохранители задержали 18-летнего подозреваемого и доставили в отделение полиции. Он признался, что сдал приставку в комиссионный магазин и потратил деньги.

Его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что накануне в Саратове произошел аналогичный случай: 18-летний подросток сдал в комиссионку арендованные очки виртуальной реальности.