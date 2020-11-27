Следователи проводят проверку по факту внезапной смерти подростка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

17-летний юноша снимал квартиру в Ленинском районе Саратова. В среду, 25 ноября, к нему в гости пришел приятель и остался ночевать. На следующий день к подростку пришла его подружка, дверь которой открыл гость, так как ее бойфренд еще спал.

Спустя какое-то время пришла хозяйка квартиры. Через непродолжительное время они заметили, что парень перестал дышать. Присутствующие попытались привести его в чувства, однако, признаков жизни он уже не подавал. Прибывшая по вызову скорая констатировала смерть.

Следователи осмотрели тело юноши и не нашли следов насильственной смерти. Сейчас эксперты пытаются установить причину гибели подростка.

Проводится проверка.