Юноша из Вольска Саратовской области подозревается в нанесении увечий своему отчиму. Сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По предварительной версии, между 16-летним подростком и его 44 летним отчимом произошел конфликт. В гневе юноша ударил мужчину ногой в живот, а когда тот упал, схватил металлическую перекладину от турника и начал избивать ею отчима.

Когда ярость схлынула, парень осознал, что натворил, позвонил своей бабушке и попросил ее вызвать врачей и полицию. Бригада «скорой помощи» госпитализировала мужчину с переломами височной кости и челюсти, ушибом мозга и другими повреждениями.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.