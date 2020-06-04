Юноша из Саратовского района готовится предстать перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

11 марта возле одного из домов в Дубках неподалеку друг от друга расположились две компании – трое взрослых мужчин и двое юношей. Соседство не понравились всем и, спустя какое-то время, между мужчинами и подростками начался конфликт.

Выяснение отношения зашло далеко и один из мужчин предпочел удалиться, а двое других – 39 и 42 лет продолжили ссориться. В какой-то момент 16-летний юноша ударил 39-летнего оппонента кулаком по голове, тот упал, и подросток начал его запинывать. Конфликтующих разнял посторонний прохожий.

Пострадавший мужчина покинул место ссоры и пошел домой к своему приятелю, однако ему резко стало плохо, и он умер в подъезде дома друга.

В ходе следствия подросток свою вину не признал, но доказательств его вины правоохранители собрали достаточно. Уголовное дело передано в суд.