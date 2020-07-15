Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего юноши по признакам грабежа. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

По материалам следствия известно, что 10 июля вечером в одном из поселков Новобурасского района, 14-летний подросток, выдавив стекло в оконной раме, проник в дом к 82-летней пенсионерке. Даже не испугавшись присутствия женщины дома, он при ней из ее кошелька достал 1,068 тысячи рублей. Сделав дело, подросток с наворованными деньгами скрылся с места происшествия. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию.

В ходе предварительного следствия будут проверены условия жизни и воспитания подростка в семье, качество профилактической работы в образовательном заведении, где он обучается, а также мероприятий, проводимых органами профилактики по отношению в юноше.

Расследование уголовного дела продолжается для закрепления доказательной базы.