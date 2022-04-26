Группа подростков повредила памятник Александру Пушкину в Ершове. Об этом сообщила администрация муниципального района в социальной сети.

Как уточнили в ведомстве, у памятника теперь недостает пальцев. На предоставленном видео заметно, как один из детей сначала виснет на руке поэта, а другой позже вешает самокат.

— В выходные в Вайбере был открыт настоящий батл сообщений, главной темой которых были оторванные пальцы у памятника Пушкину А.С в одноименном парке. Как видите на видео — это ребенок, а к тому же еще светло и вокруг много взрослых! — написано в сообщении.