Правоохранительные органы просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП.

В настоящее время региональное СУ СКР расследует уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, еще весной, днем 30 апреля возле дома № 23 по улице Азина подросток за рулем мотоцикла «QJ STELS FLAME 200» совершил наезд на 57-летнюю женщину.

Потерпевшая получила серьёзные увечья, от которых позднее умерла в больнице.

Чтобы восстановить полную картину случившегося, следователи просят всех, кто видел ДТП, откликнуться.

Информацию можно сообщить по адресу : Саратов, улица Чапаева, д. 68-70. Или же позвонить по телефону: 8(8452)74-15-33.