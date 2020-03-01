Юноша подозревается в краже наушников за 13.4 тысячи рублей в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

25 февраля в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что у нее из кармана рюкзака в одном из колледжей Заводского района пропали наушники Apple AirPods стоимостью 13,4 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело и в пятницу, 28 февраля, полицейские задержали подозреваемого — 17-летнего подростка. Он признался в краже, однако похищенное вернуть не смог, так как успел сдать наушники в скупку.

Ведется следствие.