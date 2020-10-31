Вчера, 30 октября, в 16:15 на подъезде к первому дому строения 39 на проспекте Строителей в Энгельсе произошла массовая авария. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 21-летняя водительница Daewoo Matiz не захотела уступать дорогу Lada Granta под управлением 47-летнего мужчины, который ехал по главной дороге.

В итоге легковушка от удара влетела в ГАЗ-32132 под управлением 65-летнего шофера, а тот, в свою очередь, влетел в Kia Rio, его вел 44-летний гражданин.

В результате столкновения 15-летний пассажир второй из машин госпитализирован.