Жительница Саратова потеряла свою банковскую карту, с которой в последствии сняли семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что накануне потеряла свою карту, но не заблокировала ее обнаружив пропажу, о чем в последствии пожалела. На ее телефон начали приходить смс-сообщения о списаниях денег.

Нашедший карту 18-летний саратовец задержан. Он признался, что потратил деньги на покупку продуктов, электронных часов и наушников. Его отпустили под подписку о невыезде.