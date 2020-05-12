В Ленинском районе следователи СК возбудили уголовное дело о вымогательстве на 16-летнего парня и его 22-летнего товарища.

Следствие считают, что 3 марта текущего года 42-летний мужчина был в гостях у приятеля с двумя дамами, где компания устроила алкогольную попойку. Чуть позже одна из женщин ушла домой и рассказала своему несовершеннолетнему сыну, сто никто из собутыльников не скинулся на организацию застолья, и она сама всё оплатила.

Тогда 16-летний подросток вместе с 22-летним приятелем и отправились к неблагодарном друзьям. На месте они потребовали у 42-летнего мужчины отдать им деньги, а для серьезность своих намерений выразили в избиении.

Бедолага побоялся, что злоумышленники продолжат насилие, и вместе сними пошёл в банкомат, где снял 1,2 тысячи рублей и отдал им. О произошедшем он сообщил в полицию.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.