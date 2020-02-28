Несовершеннолетний ученик одной из школ в Заводском районе Саратова «заминировал» собственную школу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Позавчера, 26 февраля, 14-летний подросток позвонил в полицию и рассказал, что в его школе находится бомба. Учебное заведение было эвакуировано, а оперативники вместе с сотрудниками ФСБ начали розыск «минера».

Вскоре юношу задержали. В отношении него заведено уголовное дело, а его родителей — административное.

По сообщению источника «Новостей Саратова», подросток заминировал школу №23. Это событие произошло приблизительно в 12:10 26 февраля.