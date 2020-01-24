Следователи проводят проверку по факту гибели 16-летнего мальчика в Балашове. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По предварительным данным, юноша приехал в гости к бабушке, где помимо нее был еще дядя. Внезапно подросток упал на пол и умер. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

Следователи осмотрели место происшествия. Судмедэксперт признаков насилия на теле погибшего не обнаружил.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства, а также точную причину смерти юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.