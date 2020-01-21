В Саратове разыскивают 14-летнего подростка. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рамиль Фахретдинов ушел из дома вчера, 20 января. Рост мальчика — около 150 сантиметров, он худощавого телосложения, русыми короткостриженными волосами и карими глазами. В момент исчезновения подросток был одет в салатовую куртку, синюю вязаную шапку с отворотом, черные брюки, черная кофта с белым воротником и коричневые ботинки. С собой у него школьный рюкзак.

Координирует поиск мальчика инфоорг Марина — 8-905-385-03-88. Также информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-51, или 112.